Barcelona võit Meistrite Liigas kujunes mitmes mõttes ajalooliseks

Messi avas Barcelona poolelt skoori, kui argentiinlane realiseeris 27. minutil penalti. Lisaks andis meeskonna kapten söödu Ousmane Dembele tabamusele, mis tegi lõppseisuks 5:1.

33-aastane Messi tegi penaltiga ajalugu, kui temast sai esimene mängija, kes on Meistrite Liigas sahistanud võrku 16-l järjestikusel hooajal. 16-l erineval hooajal oli täpne ka Manchester Unitedi legend Ryan Giggs, ent temal kulus selleks rohkem aega.

Ühtlasi oli eilne tabamus Messi jaoks 69. Euroopa tugevaima vutisarja alagrupiturniiril. Ükski teine jalgpallur pole alagrupifaasis nii palju väravaid löönud. Kokku on ta löönud sarjas 116 väravat. Esikohta see suurimate väravaküttide edetabelis siiski ei anna, sest Cristiano Ronaldol on kirjas 130 tabamust.

Ajalugu sai Camp Nou staadionil näha veelgi. Barcelona eest said jala valgeks ka tulevikutähed Ansu Fati ja Pedri. Kunagi varem polnud Meistrite Liigas ühes mängus löönud ühe klubi eest värava kaks 17-aastast pallurit.

Isiklikku ajalugu tegi veel Fati, kelle jaoks see oli Meistrite Liigas teiseks väravaks. Guinea-Bisseau päritolu, aga Hispaania kodakondsust omav Fati on esimene mängija, kes enne 18. eluaastat löönud sarjas üle ühe värava.