Barcelona peatreener Meistrite liiga veerandfinaali eel: Messi vigastus vajab ravimist

FC Barcelona alistas Napoli 3:1 tänu Lengleti, Messi ja Suareze väravatele ning võttis kokkuvõttes 4:2 võidu. Katalaanid elasid läbi aga ärevad hetked, kui Napoli kaitsja Kalidou Koulibaly lõi jalaga tugevalt Messile säärde. Kohtunik määras Barcelonale penalti, kuid Messi seda ei löönud, seda tema eest hoolitsesid meditsiinitöötajad.

“Ta sai tugeva löögi, kuid tundub, et kõik on okei. Ta vajab ravimist, aga usun, et see pole probleem,” ütles Barcelona loots Quique Setien väljaandele Movistar.

Barcelona kohtub juba järgmisel reedel Meistrite liiga veerandfinaalis Saksamaa hiiu Müncheni Bayerniga.

Kõik veerandfinaalpaarid:

Atalanta - PSG (kolmapäeval)

RB Leipzig - Madridi Atletico (neljapäeval)

Barcelona - Müncheni Bayern (reedel)

Manchester City - Lyon (laupäeval)