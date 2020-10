Barcelona peatreener Meistrite Liiga eel: me ei ole favoriidid

"Barcelonas tuleb mängida selleks, et võita tiitleid, seda nii kodusel tasandil kui Euroopas," rääkis Koeman mängueelsel pressikonverentsil. "Ees on aga tugevad tiimid ning enda taset tuleb alles tõestada. Pärast seda, mis on klubis juhtunud, ei ole me favoriidid, aga me võime siiski jõuda kaugele."

Lisaks Ferencvarosele on Barcelonaga ühes alagrupis Torino Juventus ja Kiievi Dinamo. "Ühtegi lihtsat mängu ees ei ole. Me analüüsime oma vastaseid ja austame neid kõiki," rääkis hollandlane.

Mäletatavasti soovis meeskonna kapten Lionel Messi suvel klubi vahetada. Barcelona polnud aga nõus meest tasuta minema laskma. Argentiinlase jaoks oleks ainus lahendus olnud kohtutee, kuid Messi ei soovinud seda võimalust kasutada. Seega jätkab meeskonna kapten veel vähemalt ühe hooaja Barcelonas.

Tänavuse hooajaga on tal seni kirjas nelja mänguga üks värav ning kaks tulemuslikku söötu. "Arvan, et tema esitused võiksid paremad olla. Samas näen teda igapäevaselt ning on näha, et ta on õnnelik ja treenib tublisti," sõnas peatreener Messi kohta. "Lionel on keskendunud, ta tahab olla kapten ja mängida. Mul pole midagi tema üle kurta."