Bacelona president käis sel nädalal õhtustamas Mauricio Pochettinoga

Kardetavasti näidatakse Barcelona praegusele peatreneerile Quique Setienile peagi ust - kui seda juba tehtud pole -, sest Meistrite liiga veerandfinaalis kaotati eile Müncheni Bayernile 2:8.

Barcelona presidendi Josep Bartomeu ja Pochettino õhtusöögil käimise paljastas Kataloonia raadiojaam RAC1, kirjutab Briti ajaleht Daily Mail.

Pochettino on olnud vaba mees alates novembrist, mil ta Tottenhamist vallandati ja Jose Mourinhoga asendati.

Varasemalt on Pochettino end Barcelona treenerikohast distantseerinud, sest on ise mänginud ja treenerina töötanud nende rivaali Espanyoli ridades. 48-aastane argentiinlane on öelnud, et läheks ennem tööle farmi kui Barcelona või Arsenali peatreeneriks.

Pochettino ja Bartomeu käivad teineteisega läbi regulaarselt. Jaanuaris, kui meedia teda viimati Barcelona treenerikandidaadiks pidas, kohendas ta oma varasemat väljaütlemist.

"Espanyolis tegin ma endale nime, aga ma ei ole ülbe ning ma kahetsen, et sellise avalduse olen teinud. Ilmselt ütleksin ma nüüd, et kunagi ei tea, mis elus juhtuda võib. Nägin Bartomeud kohvikus [2018. aastal], me tervitasime teineteist ja rääkisime viis minutit. See tekitas kuulujutud ja ma tahtsin need kummutada, kuid ma ei tahtnud olla Barcelona suhtes lugupidamatu."

Bartomeu on Barcelona president veel ühe aasta ning järgmine peatreener peab arvestama, et võib 2021. aastast saada endale uue ülemuse.

Barcelona legend Xavi on öelnud, et võtaks meeskonna juhtimise üle ainult uue presidendi valitsemisel. Praegu on ta lepinguga seotud Katari klubiga Al-Sadd.