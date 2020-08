Atalanta peatreener: oleme pettunud, sest poolfinaal oli nii lähedal

"Oleme pettunud, sest tundsime, et oleme peaaegu poolfinaalis. See oleks olnud erakordne, aga oleme niigi erakordsega hakkama saanud. Tahame järgmisel hooajal veelgi areneda - ilmselt mitte tulemustes, sest see oleks keeruline, aga meeskonnana," rääkis Gasperini Sky Sport Italiale.

"Lõpetasime teist aastat järjest Serie A kolmandal kohal. Jätsime 10-12 punktiga selja taha meeskonnad, kes ilmselt tulevikus enam samal kohal ei ole. Me ei alusta kunagi hooaega Scudetto mõtetega, vaid tahame ehitada ja areneda ning siis vaadata, kuidas asjad lähevad."

"Meie eesmärgid muutuvad alati ajas. Tegelikult ütleb meie president meile hooaja alguses alati, et vajame Serie A-s kindlalt püsima jäämiseks 40 punkti. Tõstsime lati kõrgemale ning meil on väga hea meel olla tagasi Meistrite liigas, mis on juba niigi kordaminek," lisas ta.

"Kõige rohkem on kahju, et me olime nii lähedal ja mõtlesime, et võime tõesti saavutada midagi imelist. Oleme siiski rahul, et tegime hea Meistrite liiga hooaja, parandasime oma mängu järjekindlalt Euroopa parimate meeskondade vastu. Saan oma mehi sel hooajal tehtu eest ainult tänada."