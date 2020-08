86-aastase rekordi purustanud Cristiano Ronaldo nihutas taas piire

Ronaldo lõi Juventuse 2:1 võidumängus Lyoni üle koduvõistkonna mõlemad väravad. Teatavasti sellest aga edasipääsuks ei piisanud, sest tänu võõrsil löödud värava reeglile pääses edasi ikkagi Prantsusmaa võistkond.

Küll aga jõudis Ronaldo mitme tähiseni. 35-aastase portugallase eilsed tabamused olid vastavalt tema 129. ja 130. Meistrite Liigas. Sellega nihutas ta enda nimel olevat rekordit Meistrite Liiga suurima väravakütina. Talle järgneb Lionel Messi 114 tabamusega. Ühtlasi on ta nüüdseks löönud Euroopa kõige tugevamas klubisarjas play-off faasis 67 väravat, mis on samuti tema nimel olev rekord. Taaskord on teisel kohal Messi (46).

Eilsete väravatega võttis Ronaldo enda nimele ka Juventuse rekordi, mis püsis alates 1934. aastast. Nimelt lõi portugallane tänavusel hooajal Juventuse eest kokku 37 väravat, mis on üks enam kui Felice Boreli saavutus hooajal 1933/1934.

Ühe põneva saavutuseni jõudis Ronaldo veelgi, kui temast sai kolmas mängija, kes löönud Meistrite Liigas ühe ja sama klubi vastu värava kolmes erinevas võistkonnas. Ronaldo on saanud Lyoni vastu jala valgeks ka Manchester Unitedi ja Madridi Reali särgis. Varasemalt on sama saavutusega saanud hakkama legendaarsed Jörg Butt ja Ruud van Nistelrooy.