11 Ajaxi jalgpallurit haigestus enne Meistrite liiga mängu koroonaviirusesse

Neist 11-st haigestunud mängijast kuus kuuluvad Ajaxi esinduskoosseisu. Teiste hulgas on positiivse testi andnud poolkaitsjad Ryan Gravenberch, Davy Klaassen ja Dusan Tadic ning väravavahid Andre Onana ja Maarten Stekelenburg.

Kõige raskem ongi olukord Ajaxi väravavahtidega, sest ainsa puurivahina sai Taani reisida Kjell Scherpen. Kui temaga peaks homses mängus midagi juhtuma, tuleb hollandlastel väravasuule panna väljakumängija.

Ajax on senise kahe mänguga teeninud D-alagrupis ühe punkti ning on Liverpooli (6p) ja Atalanta (4p) järel kolmandal kohal. Midtjylland on kaotanud mõlemad senised mängud.