Zlatanist tehtud hiiglaslik skulptuur on täis vigu

Fotbollskanalen kirjutab, et skulptuuri küljes oleval infotahvlil on Prantsusmaa kõrgliiga Ligue 1 kirjutatud näiteks Ligue !. Jalgpalli MM ehk World Cup on aga kirjutatud World Gup. Sõna champion on lihtsalt hampion.

„Sain tekstid Rootsi Jalgpalli Liidust ja graveerija kandis need infotahvlitele. Mina edastasin lihtsalt teksti. Ma ei tea muud midagi. Kõik nimed ei ole lihtsad,“ teatas kõige selle peale kuju autor Peter Linde.