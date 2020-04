Zlatan kaotuse järel tiimikaaslastele: mul on pangas 300 miljonit. Tapan selle, kes minuga rääkima tuleb

Madis Kalvet

Zlatan Ibrahimovic Los Angeles Galaxy värvides. Foto: USA TODAY USPW, USA TODAY Sports/Scanpix

Rootsi jalgpalliässa Zlatan Ibrahimovici värvikatest sõnavõttudest on ennegi räägitud. Endine Los Angeles Galaxy mängumees Joao Pedro meenutas nüüd väljaande Recordi vahendusel, et omal ajal said nad kõik Zlatan Ibrahimovici käest kõvasti võtta.