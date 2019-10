Zlatan Ibrahimovich võib peagi saada endale uue põneva koduklubi

Jutte rootslase Argentinasse kolimisest liikus varemgi, aga need kummutas mängumehe agent Mino Raiola kiirelt. Nüüd on potentsiaalset üleminekut kommenteerinud aga Boca klubi direktor Anro.

"See on tõsi, et Ibrahimovic tahab meie eest mängida," avaldas argentiinlane kohalikule meediale. "Fakt on ka see, et saaksime tema palkamist endale lubada."

"Klubi on praegu väga heas seisus," jätkas Anro. "Finantsiliselt oleme niimoodi kindlustatud, et suudame maksta kinni Ibrahimovici palga."

Boca Juniors on tänavu juba ühe suurmängija enda ridadesse toonud, kui suvel liitus klubiga AS Roma legendaarne poolkaitsja Daniele De Rossi.

Ibrahimovic on veetmas teist hooaega Galaxy ridades, kus ta on senise 55 kohtumisega saanud kirja 51 väravat.