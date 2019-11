Zlatan Ibrahimovic tegi tünga ja ei tule Eestisse mängima

Eile tegi vutitäht oma Instagrami kontole postituse, kus tal oli seljas just Hammarby särk. See andis paljudele Rootsi jalgpallihuvilistele lootust, et Ibrahimovic tuleb Stockholmi mängima, aga täna kinnitas ta, et tegu oli väikese reklaamitrikiga.

Vähemalt teoreetiliselt oleks Ibrahimiovici võinud näha ka Tallinnas, sest FC Flora peab Hammarbyga 1. veebruaril kontrollmängu.

"Olen juba 10 aastat öelnud, et ma ei peaks Rootsi liigas jalgpalli mängima. Seda ei juhtu. Aga kui mul jääb aega üle, tahaksin hea meelega Hammarby mänge kohapeale vaatama tulla," ütles 38-aastane Ibrahimovic.

Tema järgmine mängupaik pole veel teada.