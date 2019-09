Zlatan Ibrahimovic saab vägeva tunnustuse osaliseks

Kuju ehitamise toetamise võttis enda peale Rootsi jalgpalliliit. Ausammas avatakse ametlikult oktoobris. Ibrahimovicile pühendatud kuju on 2,7 meetrit kõrge ja kaalub ligikaudu 227 kilo.

"Olen väga õnnelik, et kuju just Malmösse püstitatakse," sõnas Ibrahimovic. "Seal sai kõik alguse ning see koht jääb igavesti mu südamesse. Tavaliselt pannakse ausammas püsti pärast inimese surma, aga nüüd ma tean, et kui kunagi siit ilmast lahkun, jääb midagi mind igaveseks meenutama."

Ibrahimovic on senise karjääri jooksul võitnud 33 tiitlit. Ta on 62 tabamusega Rootsi läbi aegade suurim väravakütt ning valitud rekordilised 11 korda riigi parimaks jalgpalluriks.