Zlatan Ibrahimovic kritiseeris Rootsi koondise peatreenerit: sellised ebakompetentsed inimesed lämmatavad meie jalgpalli

Kui Ibrahimovic luges, et Andersson otsustas eilses Rahvuste liiga mängus Prantsusmaa vastu algkoosseisust välja jätta Torino Juventuse tõusva tähe Dejan Kulusevski, sai ta hing täis.

"See on kuradi nali. Järjekordne tõestus, et ebakompetentsed inimesed on pandud valedele ametikohtadele. Nad lämmatavad Rootsi jalgpalli," kommenteeris Ibrahimovic oma Twitteri kontol Kulusevski pingilejäämist. Ibrahimovic on ka varem peatreener Anderssoni suhtes kriitiline olnud, nimelt andvat juhendaja immigrantide järeltulijatele meelega vähem mänguaega.

Väljaanne Expressen küsis Ibrahimovici sõnavõtu kohta arvamust ka Anderssonilt endalt. "Ma ei ole täpselt lugenud, mida ta ütles, aga see on päris madalale laskumine. Ma ei taha sellist asja isegi kommenteerida," rääkis peatreener.

Rootsi kaotas kodus Prantsusmaale 0:1, Kulusevski vahetati sisse 70. minutil.