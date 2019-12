Zlatan Ibrahimovic andis suure vihje tuleviku osas

Teatavasti lõppes Ibrahimovicil hiljuti leping Los Angeles Galazyga. Rootslasest ründetähte on seostatud mitme Itaalia kõrgliigaklubiga, peamiselt on läbi käinud sellised nimed nagu AC Milan, Napoli ja Bologna.

"Ma liitun klubiga, mis peab naasma võitmise juurde ja oma ajalugu taas ümber kirjutama," vahendas portaal Football Italia rootslase sõnu. "Näeme varsti Itaalias."

"See on ainus viis, kuidas ma suudan leida vajalikku motivatsiooni, et teid kõiki taas üllatada," jätkas Ibrahimovic. "Asi pole aga ainult klubis, pean mõtlema ka perekonna huvide peale."

"Olen väga õnnelik, et sain Los Angeleses sellise kogemuse," meenutas Ibrahimovic aega viimases koduklubis. "Eriti seetõttu, et pärast minu vigastust kandsid palju juba maha mind. Tõestasin neile, et suudan jätkuvalt tegusid teha. Tehnilisel ja taktikalisel tasemel peavad nad USA-s veel arenema. Nad küll jooksevad, aga pole harjunud jalaga palli mängida, sest sealsed traditsioonilised spordialad eeldavad kätega mängimist."