Zidane selgitas, miks Bale puudub Reali nimekirjast: ta ütles mulle, et ei taha mängida

Bale'i, kes pole juba pikalt Zinedine Zidane´i põhimeeste hulka kuulunud, mänguminutid on viimasel ajal kapitaalselt kokku kukkunud. Viimati pääses 31-aastane waleslane Zidane'i käe all mängu 24. juunil ehk viimased seitse koduklubi kohtumist on ta pidanud kõrvalt vaatama.

“Mul oli temaga isiklik vestlus, kus ta kinnitas, et ei soovi mängida,” tunnistas Zidane ja lisas, ”ülejäänud jutt las jääda minu ja tema vahele.”

Küsimusele, kas Bale´i karjäär jätkub Realis, jäi prantslasest loots napisõnaliseks. “Ma ei tea. Hetkel ta on meie mängija ja see pole muutunud,” rääkis Zidane. “Ma austan ta otsust ja teda, täpselt nagu kõik teised. Hetkel ainus, millele keskendume, on mäng,” lõpetas Reali juhendaja intervjuu.

Real sõidab Cityle külla keerulises seisus. Märtsis toimunud avakohtumine kaotati koduväljakul 1:2.