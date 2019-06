VÕIMSAD NUMBRID | Ronaldo kasvatas Messi ees edumaad, aga kas Peléle on veel lootust järgi jõuda?

Eilne vägitegu tähistas tema karjääri 53. kübaratrikki nii klubi kui ka riigi eest mängides (44 Real Madridis, 1 Juventuses, 1 Manchester Unitedis, 7 Portugali koondises). 157 koondisemänguga on staarründaja nüüd löönud 88 väravat.

Paneme need numbrid perspektiivi. Kõigi aegade suurimaks jalgpalluriks peetav Pelé lõi Brasiilia eest aastatel 1957-1972 77 väravat (92 mänguga), kuid tegi kõikide sarjade peale 92 kübaratrikki. Kui aga arvestada, et brasiillane lõi oma esimeses koduklubis Santoses üldse 638 mänguga 619 väravat, ei anna temaga kõrvutamine Ronaldo tugevusest suurt aimu. Mängude arv ja liigatasemete erinevus on lihtsalt niivõrd suur.

Küll aga kannatab Ronaldot võrrelda teiste tegevmängijatega. Tema põline rivaal Lionel Messi on klubi ja koondise peale sepistanud 51 kübaratrikki. Argentiinlane jääb portugallasele napilt alla ka eraldi riigi ja klubi eest löödud mütsitempude arvestuses (koondises 6:7 ja klubis 45:46).

Kus on ülejäänud? Vastus: kaugel-kaugel maas! Luis Suarez (Ajax, Liverpool, Barcelona, Uruguay) on kolmas 29 kübaratrikiga, Sergio Agüerol (Madridi Atletico, Manchester City, Argentina) ja Robert Lewandowskil (Dortmundi Borrussia, Müncheni Bayern, Poola) on neid 17.

Veelgi paremini on Ronaldo ja Messi ülemvõim maailma vutiväljakutel kirjeldatav, kui mõelda, et need kaks ründajat on löönud rohkem kübaratrikke (104) kui järgmised viis meest - lisaks Suarezile, Agüerole ja Lewandowskile ka Edinson Cavani ja Radamel Falcao (92) kokku.