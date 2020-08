Viirusel on omad plaanid: UEFA oli sunnitud tühistama juba neljanda euromängu kahe nädala jooksul

Gjilani meeskond viibib hetkel San Marinos Grand hotellis, nakatunud mängija on eraldi toas, teatab kohalik telekanal Rtv.

UEFA teavitas positiivsest proovist San Marino tervishoiuametnikke ning kõigilt mängijatelt ja külalistelt võetakse uued proovid. Kui rohkem positiivseid proove ei anta, toimub mäng homme õhtul. Vastasel juhul pääseb Tre Penne ilma mänguta järgmisse ringi. Tre Penne - Gjilani vastasseisust saab oma Euroopa liiga 1. eelringi vastase Küprose klubi APOEL.

Tegemist on juba neljanda mänguga, mille UEFA on pidanud kahe nädala jooksul edasi lükkama. Neljast juhust kolm on seotud Kosovo klubidega.

Eelmisel nädalal saadeti tehnilise võiduga järgmisse ringi Põhja-Iiri klubi Linfield, sest Šveitsi ametivõimud sundisid karantiini Kosov klubi KF Drita, kelle ridadest leiti juba teine koroonapositiivne. Esimese nakatunu praakis Drita ise koosseisust välja enne kodumaalt lahkumist.

Sel teisipäeval jäi ära ka FC Priština ja Gibraltari klubi Lincolni Red Impsi kohtumine, sest koroonapositiivseks osutusid tervelt seitse Priština mängijat. See kohtumine on edasi lükatud laupäevaks. Priština peatreeneriks määrati klubi U19 meeskonna juhendaja ning Gibraltaril toimuvaks mänguks otsitakse uusi pallureid üle terve Kosovo.

