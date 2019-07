Vihane Messi lajatas: Brasiilia polnud meist parem ja kohtunike otsused olid s*tad

Messit häirisid olukorrad, kus brasiilaste Arthur lõi küünarnukiga kaela argentiinlaste Nicolas Otamendile ning Dani Alves kukutas kastis Sergio Agüero. Kummagi olukorra eest peakohtunik Roddy Zambrano viga ei määranud.

"Brasiilia polnud meist parem. Nad said lihtsalt kiire avavärava ja teine tabamus tuli pärast olukorda, kus Agüero oleks tegelikult pidanud penalti saama," sõnas Messi pärast kohtumist. "Kohtunike otsused olid s*itad. See on täiesti uskumatu."

"See kestis kogu mängu. Esimesest kontaktist alates soositi Brasiiliat ning selline bulls**t mõjutas meie mängu. Oleme vihased, sest mängisime tegelikult hästi. Andsime endast kõik ja lõpuks selline resultaat.... see teeb meid kurvaks. Rääkisin kohtunikuga ja ta lubas, et respekteerib meid ning hoolitseb ka meie eest. Ühelgi hetkel ma aga ei näinud seda."

Messi esines lisaks avaldusega, et Lõuna-Ameerika Jalgpalliliit CONMEBOL on mõjutatud tugevalt Brasiilia poolt. "Kogu turniiri jooksul on tehtud igasuguseid s*ttasid otsuseid käepallide, penaltite ja vigade osas. Täna aga VAR-i (videokohtunikesüsteem - K.R) ei kasutatud kordagi. Meil ei ole mingit vabandust kaotuse osas, aga seda kõike tuleb analüüsida. Loodame, et CONMEBOL teeb midagi, kuigi vaevalt - Brasiilial on liiga palju mõjuvõimu nende üle."

"Usun, et mängisime hästi ja kindlasti ei olnud vastaseid meist paremad," lisas argentiinlane lõpetuseks.