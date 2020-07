Vigastusega audis olnud Klavan on Cagliari koosseisus tagasi

Klavan jättis kaks eelmist Serie A mängu reielihase vigastuse tõttu vahele, aga tänaseks matšiks kuulub ta Cagliari 23-mehelisse koosseisu.

Cagliari on enne tänast kohtumist 39 punktiga 10. kohal, Serie A-s seitse mängu järjest võitnud Atalanta on 60 punktiga neljas.