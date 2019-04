VIDEO | Zlatan Ibrahimovici kaks väravat aitasid LA Galaxy järjekordse võiduni

Kohtumise võitja otsustati esimesel poolajal, mil 37-aastane Ibrahimovic lõi mängu mõlemad väravad. Kõigepealt suunas rootslane peaga võrku Jorgen Skjelviki tsenderduse. Kümmekond minutit hiljem realiseeris Ibrahimovic penalti.

Ibrahimovic on uut hooaega Galaxy ridades alustanud säravalt, kui tema arvel on nelja kohtumisega kuus väravat ja üks resultatiivne sööt. MLS-is annab see talle väravaküttide edetabelis teise koha, rohkem on löönud vaid mehhiklane Carlos Vela, kellel on kirjas kaheksa tabamust.

Kuue kohtumisega viis võitu saanud Galaxy asub MLS-i läänekonverentsis kolmandal kohal.