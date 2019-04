Rooney koduklubi DC United võitis kohtumise lõpuks 2:1, Rooney lõi ise teise värava ning andis esimesele söödu.

DC United on hooaega hästi alustanud - neljast mängust on saadud kolm võitu ja üks viik, mis on nad kogu liiga arvestuses tõstnud teisele kohale.

Tabeliseis:

