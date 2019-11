VIDEO | Walesi koondisega EM-ile pääsu tähistanud Gareth Bale saatis kavala torke Reali suunas

Bale'i seostati kogu suve jooksul Realist lahkumisega, kuid ükski üleminek lõpuks läbi ei läinud ja waleslane jäi Madridi. Viimasel ajal on ta saanud Hispaanias kriitikat, et ta pole klubi seadnud oma karjääris peamiseks prioriteediks.

Möödunud nädalal teatas Bale ise, et soovib parema meelega koondise eest mängida. "Tunnen end märksa enam põnevil, kui esindan Walesi koondist. Saan siis koondise juures rääkida emakeeles ja mängin jalgpalluritega, keda tunnen juba lapsest saati," sõnas Bale Briti ajakirjanikele.

Bale mängis viimati Reali eest oktoobri alguses, sest pärast seda sai ta Horvaatiaga kohtumises vigastada. Hiljuti kritiseeris Bale`i tema meeskonnakaalasne Toni Kroos, kes polnud rahul, et waleslane otsustas vigastuspausile vaatamata koondisega liituda. Endine Madridi mängumees Predrag Mijatovic teatas hiljuti, et Bale'i esimeseks prioriteediks on Wales, seejärel golfi mängimine ja alles siis Real.

Teisipäeva õhtul oli Bale taas Walesi eest väljakul, kui neil seisis ees ülioluline valikmäng Ungariga. Wales suutis kohtumise tänu Aaron Ramsey väravatele 2:0 võita ning tagada pääsu järgmise aasta EM-ile.

Mängujärgselt olid waleslased ilmselgelt rõõmsas tujus ning tähistasid fännide ees suurt saavutust. Bale otsustas koos koosmaalastega lehvitada lipuga, kus seisis: "Wales. Golf. Madrid. Just sellises järjestuses."

Bale ise sõnas pärast matši, et tegu oli heatahtliku naljaga. "Kindlasti olen rohkem elevil Walesi eest mängides. Aga see ei muuda minu käitumist platsil. Kus iganes ma mängin, annan alati 100%."