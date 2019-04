VIDEO | Tõeliselt kummaline värav Inglismaa esiliigast: kaitsjad lihtsalt seisid, kui ründaja nende vahelt palliga läbi sörkis

Kui protokolli vaadata, võib teha lihtsa järelduse: Leeds läks 72. minutil poolaka Mateusz Klichi väravast juhtima, Villa viigistas aga viis minutit hiljem Albert Adomahi tabamusest. Adomahi värava videot vaadates võib sealjuures esmapilgul jääda mulje, et tegu on mõne eriti halvasti varjatud kihlveopettusega, sest Leedsi mängijad ei liiguta sisuliselt lillegi!

Tegelikult mõistagi asjad päris nii ei olnud - nimelt oli Leedsi tabamus enne seda olnud eriti ebasportlik. Algselt tegid mängijad näo, nagu paneksid nad palli auti, et üks nende viga saanud mängija tähelepanu saaks - seda aga ei tehtud ning löödi käsi laiutama jäänud Aston Villa kaitsjate vastu hoopis ootamatu värav.

Tabamuse järel läks sealjuures platsil korralikuks mäsuks, mille jooksul andis kohtunik kaks kollast kaarti ning saatis ühe Villa mehe suisa platsilt minema. Kõvasse sõnasõtta sattusid ka meeskondade pingid ja treenerid ning olukord rahuneski vaat et viis minutit, enne kui matš jätkuda sai.

WTF is going on in the Leeds - Aston Villa game pic.twitter.com/vamcd5qTG8