VIDEO | Põnev reportaaž vanglast: Venemaa vutimiljonäride elu trellide taga

Belgorodi oblastis Aleksejevka väikelinnas karistust kandvad jalgpallurid elavad täiesti tavalist vangide elu ning mitte ühtegi hinnaalandust neile tehtud ei ole. Süüa tuleb täpselt sama toitu, magada samadel narivooditel ning ka kuuepäevane töönädal vangla töökojas on täpselt samasugune, nagu igal teisel vangil. Selle eest saavad nad netos 9300 rubla ehk 125 euro suurust kuupalka.

"Näete, isegi siin me teenime raha. Las rahvas ütleb nüüd, mille eest neile makstakse," kommenteeris Mamajev naerdes oma sissetulekut. Küsimusele, kas nad oskavad sellise palgaga ära elada, vastas ta: "Eks õpime."

Mõlemad vutitähed tunnistavad, et on vanglast saanud väärt kogemuse. "Ma olen nüüd vaimselt tugevam. Ma arvan, et mind on edaspidi raskem murda. Mitte võimatu, kuid väga raske. Ma arvan, et me poleks vabaduses olles sellist õppetundi saanud," sõnas Mamajev.

Kokorin lisas, et ka talle on see valus õppetund kasuks tulnud, sest lähedaste inimeste juurest eemal viibides on ta mõistnud, mis on elus tegelikult tähtis.

Küll saavad aga vutitähed vangla territooriumil iga päev jalgpalli mängida ja end vormis hoida. Neil on isegi oma vanglatiim, mis kannab nime Kuldne Lõvi.

Venemaa koondist esindanud pallurid kannavad karistust eelmise aasta 7. oktoobril Moskvas toimunud intsidendi eest, kus alkoholi tarbinud Kokorin ja Mamajev algatasid kohvikus kakluse, mille käigus sai tõsiselt viga kõrge riigiametnik. Kokorinile määrati ühe aasta ja kuue kuu pikkune vangistus, Mamajev vabaneb kuu aega varem.