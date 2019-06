VIDEO | Neymari väidetav vägistamisohver: palusin tal lõpetada, sest ta tegi mulle haiget

Neymar ise on kõiki süüdistusi eitanud ja lisanud, et tegu on väljapressimisega. Brasiillase kaitseks astusid välja ka tema koondisekaaslased, kellega ta koos praegu laagris viibib.

"Selliste süüdistuste kuulmine tegi mind kurvaks ja ma mõtlesin, et kogu olukord on väga kummaline," sõnas Brasiilia koondise keskväljamees Fernandinho. "Alles 15 päeva hiljem esitas ta Neymari vastu süüdistuse."

"Usun, et kõik juhtunu asjaolud selgitatakse nii kiiresti kui võimalik ja mina usun Neymari süütusesse," jätkas Fernandinho. "Kõik meie mängijad ja koondise liikmed kavatseme Neymari toetada, et see mitte kuidagi väljakul toimuvat ei mõjutaks."