VIDEO | Napoli linn on Maradona surma järel sügavas leinas

Maradona kuulus Napoli ridadesse 1984.-1991. aastani. Selle aja jooksul tegi ta Itaalia kõrgliiga kehvikust kahekordse riigi meistri. Napoli jaoks on 1987. ja 1990. aasta meistritiitlid klubi ajaloos ainsateks.

Maradona surma järel on Napoli elanikud hakanud massiliselt tooma lilli Maradona seinamaalingute juurde, mida on Lõuna-Itaalia suurlinnas mitmeid. Inimesed süütavad küünlaid, on mõtlikud ning meenutavad Maradona hiilgeaegu.

„See on kõige halvem sündmus minu, Napoli ja kogu jalgpallimaailma jaoks. Maradona oli selle linna ere täht. Ta oli maailma jalgpalli kõige tähtsam sümbol,“ sõnas Maradona surma järel tema endine advokaat Angelo Pisani.

Napoli fännid Maradonat meenutamas. Foto: CESARE ABBATE, EPA/Scanpix