Adnanil oli võimalik Whitecaps kohtumises LA Galaxy vastu juba teisel minutil penaltist juhtima viia, kuid selle asemel saatis ta värava poole teele aegade ühe halvema Panenka-ürituse - löök oli nii aeglane, et väravavaht jõudis sellele reageerida ning enne väravajoont maha põrganud palli lihtsa vaevaga püüda.

Sealjuures toimus kõik Galaxy ründaja Zlatan Ibrahimovici silme all, kes oli just eelmises voorus sarnasel viisil 11 meetri karistuslöögi realiseerinud.

Galaxy võitis kohtumise 2:0.

When you try a Panenka in front of Zlatan… 🙈 pic.twitter.com/ccbZ311dnN