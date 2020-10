VIDEO | Messi sattus vastasmeeskonna füsioterapeudiga konflikti: f**k off, kiilakas!

Argentina meeskond sai eile võõrsil Boliivia üle kaotusseisust 2:1 võidu ja jätkab kahe vooru järel täiseduga.

Kui kõlas kohtumise lõpuvile, läks väljakul mängijate vahel suuremaks vaidluseks ning murule jooksis ka Boliivia koondise füsioterapeut Lucas Nava, kellel oli argentiinlaste tegutsemise suhtes tõsiseid etteheiteid.

Kohaliku meedia andmetel teatas Messi seejärel õiendavale Navale: "F**k off, kiilakas! Mis sul viga on, kiilakas? Miks sa närvi läksid? Sul pole mulle midagi ette heita.”

Nimetatud sõnavahetuse puhul on tähelepanuväärne, et Boliivia koondist abistav Nava on tegelikult argentiinlane.

Video mängujärgsest sõnasõjast:



