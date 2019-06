Nimelt proovis Suarez mängu 21. minutil Tšiili kastis olles sööta palli värava ette, kuid vastaste puurilukk Gabriel Aras sai käe vahele ja pall veeres nurgalöögiks. Suareze esmareaktsioon olukorrale oli aga hakata käega vehkima, et penaltit nõuda.

Videost on näha, kuidas Suarez nõudis pärast olukorra lõppu juba käega vehkima hakata, kuid seejärel ilmselt meenus uruguaylasele, et väravavahil on kastis lubatud ikkagi käega mängida ning Suarez pani käed näole kurvastuseks luhtunud olukorra tõttu.