VIDEO | Dortmundile kaotanud Jürgen Klopp: sellest mängust pole tõesti mitte midagi õppida

Mõlemad meeskonnad vahetasid teisel poolajal kogu meeskonna peale väravavahi välja. Avapoolaeg jäi 1:1 viiki - 3. minutil sahistas võrku Dortmundi ründaja Paco Alcacer, 35. minutil viigistas Harry Wilson. 53. ja 58. minuti väravad (Thomas Delaney ja Jacob Bruun Larsen) viisid Dortmundi 3:1 juhtima, 75. minutil vähendas penaltist Inglise klubi kaotusseisu 19-aastane Rhian Brewster.

"Oli näha, et Dortmund on oma ettevalmistuses sammu võrra eespool, aga me tegime ka palju häid asju. Väravad löödi meile organiseerituse puudumise tõttu, aga sellises faasis on seda meestelt raske nõuda," rääkis Liverpooli loots Jürgen Klopp.

"Ma ei õppinud sellest tõesti mitte midagi. See on keeruline, kui pall ei liigu. Oli raske õhtu mõlema meeskonna jaoks," pidas Klopp silmas 33-kraadist leitsakut.

Liverpooliga pole USA turneel kaasas ründekolmikut Mohamed Salah - Sadio Mane - Roberto Firmino, keda säästetakse nende suviste koondisekohustuste tõttu. Vigastatud on ka šveitslane Xherdan Shaqiri.

Liverpool reisib edasi Bostonisse, kus pühapäeval kohtutakse Sevillaga. Kolmapäeval mängitakse New Yorgis Yankee pesapallistaadionil Lissaboni Sportinguga.

