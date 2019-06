VIDEO | Copa America: Uruguay pääses Jaapani vastu viigiga, appi tuli ka VAR

Väravaid hakati lahti muukima 25. minutist, kui Koji Miyoshi Jaapani juhtima viis. 1:1 viiginumbrid lõi tabloole Luis Suarez, kes realiseeris Uruguay eest vastuolulise penalti, mille kohtunikud määrasid pärast Edinson Cavani kontakti Jaapani kaitsjaga videokorduste (VAR) abil. Peakohtunik viga ei näinud ning lasi mängul esialgu jätkuda, endal vihased urugailased kõri kallal, kuid veidi aja pärast sai ta VAR-i meestelt siiski suuniseid olukord üle vaadata. Kohtunik vaataski ning andis Naomichi Uedale ka Pariisi Saint-Germaini ründaja kukutamise eest hoiatuskaardi.

59. minutil läks Jaapan uuesti juhtima, kui Miyoshi karistas trahvikastis ära väravavaht Fernando Muslera prohmaka. Uruguailased leidsid vastuse seitse minutit hiljem Jose Gimenezi tabamuse näol.

Statistika paljastab Uruguay selge ülekaalu: palli valdamine 58% vs 42%, pealelöögid 29-12, pealelöögid väravale 10-3, nurgalöögid 7-3, väravavahtide tõrjed 1-8.

"Peame oma vigu parandama ning rahule jääma positiivsete asjadega. Meie olime need, kes selgeid võimalusi rohkem tekitasid. Seetõttu jätab see mäng sisse maguskibeda viigi. Mängisime üldiselt hea mängu, aga peame tõdema, et sel turniiril võib kaks eksimust võrduda kahe väravaga," nentis Suarez pärast mängu.

Tipphetked: