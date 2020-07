VIDEO | Bayerni legendi Ribery kodu rööviti ajal, mil ta ise oli mängul

Itaalia jalgpalli kõrgliiga Fiorentina meeskonnas mängiv Ribery on peale viimast juhtumit tõsiselt hakanud muretsema enda pere turvalisuse pärast. Väidetavalt kaalub ründaja isegi klubist lahkumist.

Kui 37-aastane prantslane oli mängul, käisid vargad tema Florence majas vargil. Nende saagiks langesid kaks Rolexi kella, käevõru, juveelid ja 10 brändikotti. Enne lahkumist vandaalitsesid nad mööbliga ning kiskusid kappidest riideid välja.

Endine Bayerni staar saatis Twitteris sõnumi oma fännidele, kus lubas, et seab oma pere turvalisuse enda jaoks prioriteediks.

“Pärast võitu Parma üle, ma tulin koju. Jah, mu naine kaotas mõned käekotid ja juveelid, kuid see pole hetkel kõige tähtsam. Mind šokeerib tunne, et ma olen alasti. Nagu mu püksid oleksid tõmmatud maha. See tunne ei kao. Ma ei saa seda aktsepteerida! Jumal tänatud, et mu lapsed ja naine oli turvaliselt Münchenis, kuid kuidas me saame siiski seda kohta enam usaldada?" kirjutas Ribery Twitterisse.

"Ma ei aja siin klubis taga miljoneid, kuid õnneks ei tunne me millestki ka puudust. Siiski ma ajan siin klubis taga palli, sest see on mu kirg. Kuid kuna perekond on minu prioriteet, siis ma käitun ka vastavalt sellele,” kirjutas endine Prantusmaa koondislane oma avalduses.

Fiorentina president Rocco Commisso avaldas klubi kodulehel oma mängijale toetust. ”Ma olen väga pettunud ja šokeeritud, mis Riberyl juhtus. Hoolimata rahalistest kadudest, on sellised juhtumid ka vaimselt traumeerivad. Sellega kaob turvatunne, mis peaks alati säilima, kui me oleme oma perest eraldi. Me teeme kõik, mis on meie võimuses, et Riberyl taastuks kindlustunne,” kirjutas Commisso oma avalduses.

Ribery allkirjastas Fiorentinaga lepingu eelmisel aastal pärast Müncheni Bayernist lahkumist. Selle saadik on ta käinud Serie A-s platsil 15 korral ning löönud kolm väravat.

Ribery koduklubi Fiorentina on Serie A-s 13. positsioonil.