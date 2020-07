VIDEO | Barcelona püsib tiitliheitluses, Suarezest sai klubi ajaloo kolmas väravakütt

Mõlemad meeskonnad jätkasid teise poolaja algul kümnekesi. Kataloonia gigantide rivistusest sai 50. minutil punase kaardi Ansu Fati, Espanyolil 53. minutil Pol Lozano. Mängu ainus ning otsustav värav sündis 56. minutil FC Barcelona Luis Suareze löögist.

Uruguailane tõusis oma väravaga Kataloonia suurklubi ajaloo kolmandaks resultatiivsemaks väravalööjaks. Esikohal on Messi 630 väravaga, teine edukaim on eelmise sajandi keskel klubivärve esindanud Cesar 232 väravaga ning kolmandal kohal on Suarez 195 väravaga.

Kuigi katalaanid tõusid punkti kaugusele Realist, on kõik trumbid siiski pealinnaklubi käes. Kui praegused liigaliidrid võidavad reedel Alavesi, venib vahe jälle neljale punktile. Barcelonal on veel pidamata kolm mängu, Realil neli.

Barcelona võit linnarivaali Espanyoli üle kukutas viimased kõrgseltskonnast välja.

