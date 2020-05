Venemaa tähtmängija kiitis Michael Jordani dokumentaalsarja: hea õppematerjal noortele sportlastele

Dzjuba arvates on see sari väga hea õppematerjal noortele sportlastele, kes tahavad absoluutsesse tippu jõuda.

"Michael on kaunitar ja tema lähikondsed räägivad temast nii lahedalt. On täiesti ilmne, et me oleme temaga täiesti erinevatel tasemetel, kuid ma olen tundnud midagi sarnast. See oli seda väärt, kuidas ta end mängudeks ette valmistas ja suutis suurte matšide eel mitte läbi põleda," sõnas Dzjuba Jordani kohta Venemaa meediale.

Peteburi Zeniidis mängiv Dzjuba tõusis kodumaal rahvuskangelase staatusesse 2018. aasta MM-turniiriga, kus ta lõi kolm tähtsat väravat ja aitas venelased veerandfinaali.