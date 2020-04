30-aastane Smolov lendas kõigepealt eralennuki pardal Minskisse ja siis sõitis autoga Moskvasse.

Väljaande AS teatel palus Smolov korduvalt klubilt isiklikel põhjustel luba Venemaale minna, aga see ei läinud õnneks. Lõpuks otsustas ta keeldu eirata, aga teatas, et tuleb niipea kui võimalik Hispaaniasse tagasi.

Täpsemalt seisnes Smolovi isiklik põhjus selles, et ta soovis õigeks ajaks jõuda oma kihlatu Maria Jumaševa 18. sünnipäevale. Jumaševa näol on tegu Venemaa esimese presidendi Boriss Jeltsini lapselapsega.

Smolov kihlus Jumaševaga jaanuaris.