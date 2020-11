Venemaa koondise eksründaja nimetas Poola tippkohtuniku brigaadi "kaabakateks": oli ilmselge, et neile ei meeldi venelased

39-aastane tunnustatud vilemees, kes muu hulgas on töötanud 2016. aasta EM-finaalturniiril ja 2018. aasta MM-il, saatis esimesel poolajal punase kaardiga duširuumi kaitsja Andrei Semjonovi ning määras teisel poolajal pärast Daler Kuzjajev kontakti Ozan Tufaniga türklastele penalti.

"Eilse mängu kohtunikud on kaabakad. On häbiväärne, et mehed lähevad jalgpalli mängima ning siis ilmub mees mustas vormis, alustab oma kontserti ning see mõjutab mängu tulemust. Poola kohtunik tappis eile jultunult meie meeskonna. Ta andis penalti, mis polnud isegi penaltile lähedal. Ta eemaldas Semjonovi, keda poleks pidanud eemaldama," vahetab Pavljutšenko kommentaari portaal Sports.ru.

"Ma lihtsalt ei mõista, kuidas saab niimoodi mängu ja tulemust mõjutada, ning pärast seda end veel hästi tunda. Võib öelda, et Poola vilemehed tapsid mängu. Poolakatele ei meeldi venelased, see oli selles mängus ilmselge."

Venemaa jäi 24. minutil arvulisse vähemusse, kui seis oli nende kasuks 1:0. 11. minutil oli külalismeeskonna juhtima viinud Valencia ründaja Denis Tšerõšev. Türklased lõid kaks väravat vastu 26. ja 32. minutil.

52. minutil tegi Evertoni ründaja Cenk Tosun penaltist tulemuseks 3:1, 57. minutil vormistas Kuzjajevi tabamus lõppskoori.

B-divisjoni 3. grupi tabeliseis:

