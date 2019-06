Venemaa jalgpallur viskas San Marino koondise üle nalja

"Mul oli suur rõõm, et meil õnnestus osaleda ajaloolises mängus. Tundsin end väljakul Artjom Dzjuba (lõi viis väravat - toim.) kõrval mugavalt, tundus et koostöö toimis," sõnas Smolov vahetult pärast võitu ja lisas: "Ma arvan, et San Marino poisid arutavad enne mängu riietusruumis, kui palju nad täna lasevad endale lüüa, aga mitte seda, kas nad suudavad kaotust vältida."

San Marino on I-alagrupis kaotanud kõik kolm mängu, nende väravate vahe on 0:16. Küprosele jäädi alla 0:5 ja Šotimaale 0:2.