Venemaa jalgpallur teab oma kogemusest, kus koroonaviirus kõige kiiremini levib

Kallaletungi eest süüdi mõistetud Mamajev veetis trellide taga ligi aasta aega, ta vabanes koos koondisekaaslane Aleksandr Kokoroniga vanglast 2019. aasta septembris.

"Pole kahtluski, et vangla on koht, viirused kõige kiiremini levivad. Kui üldkambris on keegi nakatunud, kandub see kiirelt edasi. Mina istusin 12-kohalises kambris ja kogesin seda oma nahal. Ühel kongikaaslasel tekkis külmetus ja kahe päeva jooksul oli juba neljal palavik," rääkis Mamajev väljaandele Moskovski Komsomolets.

"Ja nii juhtus minuga mitu korda. Ma ei tea, mis see oli, SARS või gripp. Aga koroonaviirus on eriti nakkav ja ma arvan, et asjad hakkavad kardetud suunas liikuma," lisas ta.

Eilse seisuga oli Venemaal ametlikult 5389 koroonaviiruse juhtumit, surnud on 45 inimest.

