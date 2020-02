Vastasmängija peenist hammustanud jalgpallur sai viieaastase võistluskeelu

Intsident juhtus 2019. aasta 17. novembril pärast Prantsusmaa madalama liiga mängu Terville'i ja Soetrichi vahel, mis lõppes 1:1 viigiga.

Prantsuse meedia teatel alustasid kaks mängijat peale kohtumist staadioni parklas rusikavõitlust, mida tuli lahutama üks Terville'i pallur, mille peale Soetrichi pallur otsustas rahusobitajat peenisest hammustada. Ohver vajas ligi kümmet õmblust ning pidi end töölt neljaks päevaks vabaks võtma.

Mängija, keda peenisest hammustati, sai oma osaluse eest kakluses pooleaastase võistluskeelu. Mõlemad klubid said tabelisse kaks miinuspunkti ning 200 eurot trahvi. Alaliit leidis, et klubid polnud piisavalt panustanud mängijate turvalisusesse ning klubide töötajad ei teinud midagi, et kaklust lahutada.