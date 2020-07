Varane vastas Barcelona presidendile: me ei kontrolli VAR-i, vaid enda suhtumist

Kataloonia gigantide president Josep Maria Bartomeu rääkis hiljuti intervjuus, et VAR ehk videokohtunike süsteem on soosinud ühte kindlat klubi. “Mul on kahju, et Hispaania jalgpalli kõrgliiga on maailma parim, aga VAR pole pärast koroonapausi olnud õiglane,” avaldas klubijuht.

“See on muutnud lõppskoore ning eelistab alati seda ühte ja sama meeskonda,” lisas Bartomeu.

Madridi Reali ja Prantsusmaa koondise keskkaitsja Raphael Varane vastas konkurentide presidendi süüdistusele. “Mänguväline müra meid ei mõjuta. Me keskendume mängudele ja võitmisele,” alustas ta intervjuud.

“Me ei kontrolli videokohtunikke, me kontrollime oma panust ja suhtumist,” vastas Varane FC Barcelona presidendile.

Real on hetkel liikumas liigavõidu suunas. Eilne 2:0 võit Alavesi üle tõstis nad katalaanidest nelja punkti kaugusele tabeli tippu.