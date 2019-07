Vandenõuteooriaid levitanud Messit ähvardab kaheaastane võistluskeeld

CONMEBOL mõistis Messi väljaütlemised oma avalduses teravalt hukka. "Need süüdistused näitavad lugupidamatust Copa America ning kõikide jalgpallurite ja sadade töötajate vastu. COMNEBOL on alates 2016. aastast väsimatult töötanud selle kallal, et muuta Lõuna-Ameerika jalgpalli läbipaistvamaks ja professionaalsemaks," seisis avalduses.

COMNEBOL-i korraldatavate võistluste reeglites on kirjas, et alaliidu solvamine ja selle maine kahjustamine võib kaasa tuua kuni kaheaastase võistluskeelu.

Halvimal juhul võib Messi seega eemale jääda Argentinas ja Kolumbias peetavast 2020. aasta Copa Americast ja 2022. aasta MM-i valikmängudest.