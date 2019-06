Vanameister Buffon avaldas, miks ta PSG-st lahkus

41-aastane Buffon liitus möödunud hooaja eel PSG-ga, sõlmides 1+1 lepingu.

"Lugesin ühel päeval ühte tsitaati, mis mulle väga meeldis," alustas Buffon väljaandele Corriere dello Sport. "Fransesco Guidolinilt (endine jalgpallur - toim) küsiti kunagi, kas ta soovib Veronasse naasta. Ta ütles, et ajab taga emotsioone. Sama lugu on minuga, ma tahan saada jalgpallist võimsaid emotsioone."

"PSG ütles mulle juba viis kuud tagasi, et nad soovivad minuga lepingut pikendada, aga näevad minus rolli teise väravavahina," jätkas kogenud itaallane. "Mul oli jaanuarist saadik aega mõelda sellele ja jõudsin järeldusele, et selline olukord pole mulle. Loobusin selle tõttu suurest palgast. Nende pakkumine oli täiesti mõistlik ja vägagi ahvatlev, aga olen juba selles vanuses, kus mängin ainult emotsioonide nimel."

Buffon tunnistas, et on saanud pakkumisi mitmelt klubilt, kuid ei välista hoopis pausi tegemist. "Mulle on tehtud korralikke pakkumisi, kuid kui ma ei leia seda, mida otsin, siis võib-olla võtan hoopis aasta millegi muu õppimiseks." Itaallane lisas, et ei välista tulevikus treeneriametit või spordidirektori rolli.

Buffon aitas PSG lõppenud hooajal Prantsusmaa meistritiitlini. Vanameister sai Prantsusmaa suurklubi ridades kõikide sarjade peale kirja 25 kohtumist.