Vallandatud Hispaania jalgpallikoondise peatreener lahkus pärast suurt võitu staadionilt pisarsilmi

Moreno lahkus pärast 5:0 võitu Rumeenia üle staadionilt pisarsilmi ja kommentaate ei jaganud, kirjutas BBC.

Koondise etteotsa saab taas Luis Enrique, kes loobus oma ametist juunis, et hoolitseda oma vähihaige tütre eest. Peatreeneriks määrati tema senine abiline Moreno, kes sõlmis alaliiduga lepingu 2020. aasta suveni.

Toona ütles Moreno, et võib oma koha taas heale sõbrale Luis Enriquele loovutada. Alaliidu juht Luis Rubiales käitus viimasel ajal aga nii salatsevalt, et Moreno otsustab ilmselt treeneritetiimist lahkuda. Nimelt ütles Rubiales Morenole, et ta jääb ametisse, aga tegelikult valmistas ette vallandamist.