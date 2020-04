Valgevenes spordielu pooleli ei jää. "Pole ühtegi põhjust hooaega lõpetada"

Kui teistes Euroopa riikides on spordivõistlused peatatud, siis Valgevenes tehti hiljuti algust jalgpalli meistriliiga uue hooajaga ning mängud mitte ainult ei toimu, vaid ka pealtvaatajad on kohtumistele oodatud. Tõsi, järjest vähem fänne on hakanud kohtumisi külastama ning ka mitmed klubid on soovitanud toetajatel siiski kodus püsida.

"Me jälgime olukorda igapäevaselt," rääkis jalgpalliliidu peasekretär Žardetski. "Usaldame täielikult oma tervishoiusüsteemi ja praegu pole ühtegi põhjust hooaega peatada."

"Mõistame, et osades riikides on olukord väga keeruline, aga oleme suhelnud Valgevene võimudega ning oleme aru saanud, et võime hooaja jätkata. Fännid peavad ise otsustama, kas külastada mänge või mitte. Meie oleme omalt poolt vajalikud meetmed kasutusele võtnud. Staadionitel on olemas desinfitseerimisvahendid ja väravate juures seisavad arstid, kes mõõdavad külastajate temperatuuri."

Tänu unikaalsele olukorrale on Valgevene jalgpall hakanud maailmas üha rohkem tähelepanu tõmbama. Mitmed riigid, seal hulgas Venemaa, Iisrael ja India on ostnud kohalike meistrivõistluste teleõigused. "Populariseerimine on Valgevene jalgpallile mõistagi hea," sõnas Žardetski. "Usun siiski, et praegu pole õige aeg vaadata seda kaubanduslikust vaatenurgast."

Ametlike andmete kohaselt on Valgevenes tuvastatud 351 koroonaviirusesse nakatunut, kellest 53 on nüüdseks paranenud. Elu on viiruse tõttu jätnud neli inimest.

