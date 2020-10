Vähenõudlik mees: endine Brasiilia jalgpallikoondise täht sõlmis lepingu, millega teenib 230 eurot kuus

"Santos on alati olnud minu kodu, kasvasin siin üles. Minu eesmärk on klubi aidata nii platsil kui ka platsilt eemal. Ma poleks pidanud Santosest kunagi lahkuma. Unistasin lapsena jalgpalluriks saamisest ja Santos tegi selle võimalikuks," rääkis Robinho klubi kodulehele antud intervjuus.

Robinho sõlmis Brasiilia klubiga viie kuu pikkuse lepingu, tema kuupalk on vaid 1500 brasiilia reaali ehk 230 eurot.

"Klubil on majanduslikult rasked ajad. Mängin miinimumpalga eest, et Santosele midagigi tagasi anda. Santos on mulle pakkunud nii palju, et tegu on väga väikese vastuteenega," ütles Robinho.

Robinho lõi Brasiilia koondises 100 mängu jooksul 28 väravat. Tuntumatest Euroopa klubidest on ta esindanud Madridi Reali (2005-2008), Manchester Cityt (2008-2010) ja AC Milani (2010-2014). Eelmisel hooajal mängis ta Türgi meistriks tulnud Istanbuli Basaksehiris.