Uued detailid: Manchester Unitedi legendi Ryan Giggsi süüdistatakse kahe naise ründamises

Möödunud pühapäeva õhtul oma kodus vahistatud Giggs lasti samal päeval kautsjoni vastu vabadusse. Kui algselt kirjutati meedias, et Giggsi süüdistatakse Greville'i ründamises, siis viimaste teadete kohaselt viibis kodus ka tüdruksõbra sugulane, keda mees väidetavalt samuti ründas. Uurimine juhtunu osas on käimas. Giggs ise on agendi kaudu kõiki süüdistusi eitanud ning andnud mõista, et on valmis igasuguseks koostööks politseiga.

The Suni teatel sai kõik alguse kodutülist, kui Greville süüdistas Giggsi tema petmises kahe naisega. "Greville teadis, kes need naised on. Üks neist töötab Londonis ühe kuulsa jalgpalluri pressiesindajana, teine naine töötab Cheshire'is modellina. Nad mõlemad on Giggsist nooremad," rääkis üks allikas väljaandele.

Kogu klubikarjääri Manchester Unitedis veetnud Giggs on varasemaltki skandaali sattunud. 2011. aastal ilmnes, et tal oli kaheksa aastat abieluväline suhe oma venna Rhodri toonase abikaasa Natashaga.

Hiljuti uuriti Rhodrilt, kas ta peab jätkuvalt Giggsi vastu vimma. "Ei pea. Tegelikult on mul temast kahju. Ryan on seksisõltlane. Kõigil on omad nõrkused. Ryani oma on see, et kui ta väljas käib, siis ta lihtsalt peab mõne naisega magama," vahendas Daily Mail Rhodri sõnu.

"Giggsil on olnud üks imelisemaid karjääre, kuid nüüd on see lihtsalt rikutud ja minul pole siin midagi teha," jätkas ta. "See kõik on tema enda tehtud."

"Ryan võib olla seelikukütt, aga ta pole vägivaldne," kommenteeris meediale endise mängumehe isa Danny Wilson.

Walesi jalgpallikoondise peatreenerina töötav Giggs järgmisel nädalal algaval koondiseaknal Walesiga kaasa ei reisi. "Walesi jalgpalliliit ja Giggs jõudsid ühisele kokkuleppele, et Ryan eesolevates mängudes koondisega kaasa ei tule," seisis alaliidu teates.