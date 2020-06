Uue treeneriga Cagliari püüab täna alustada puhtalt lehelt

Hooaega ilusti alustanud Sardiinia esiklubi oli pikalt isegi euromängudele viivatel tabelikohtadel, kuid aastalõpus sai nende püssiroht otsa. 25 vooru järel hoitakse 32 punktiga 12. kohta. Tänasel vastasel on kolm punkti rohkem.

Sellegipoolest on euroteekond veel võimalik. Ühe varuks oleva mängu juures jääb Cagliari kuuendal real olevast Napolist maha seitsme punktiga, kaheksas koht ja tänane vastane on kolme punkti kaugusel.

Viimati mängis eestlase koduklubi 1. märtsil, mil pingelise kohtumise järel kaotati 3:4 AS Romale. Loetud päevad hiljem vallandati tollane peatreener Rolando Maran. Nüüdsest on Klavani peatreener 60-aastane Walter Zenga, kes on olnud Itaalia koondise ja Milano Interi väravavaht. Uus loots on juhendanud ka varem mitmeid klubisid nii Itaalias kui ka välismaal.

Eesti koondise esindamisest ajutiselt loobunud keskkaitsja on sel hooajal mänginud Cagliari eest 22 mängus, neist 19 korral algkoosseisust. Täna on meie mees pingil, kuid ta võib siiski ka platsile saada.



