Uskumatu! Saksamaa neljanda liiga klubi müüs virtuaalsele kohtumisele üle 120 000 pileti

Leipzig otsustas "8. mail toimuvale virtuaalsele kohtumisele nähtamatu vastase vastu" pileteid müüma hakata 19. märtsil. Ühe pileti hinnaks määrati üks euro. Eesmärgiks seati 120 000 piletit, mis tähistab klubi ajaloo rekordit. Lokomotivi teatel vaatas nende 1987. aasta UEFA karikavõitjate karika poolfinaalkohtumise kodumängu Bourdeaux' vastu just 120 000 pealtvaatajat.

Saksamaa klubi jõudis toona finaali välja, kus jäädi aga 0:1 alla Amsterdami Ajaxile. Klubi praegune kodustaadion mahutab reaalselt 15 600 inimest.

Möödunud laupäeval saigi klubi eesmärk täidetud ning praeguseks on müüdud 120 341 piletit. "Kui me kampaaniaga alustasime, ei uskunud keegi, et võiksime nii kiiresti tähiseni jõuda," rääkis klubi president Thomas Löwe pressiteate vahendusel. "Tahan klubi nimel tänada kõiki toetajaid üle maailma, kes on aidanud meid sel raskel ajal. Raha kasutatakse ära selleks, et hoida klubi elus. Meil on üle 300 noormängija ning töötajatele tuleb palka maksta."

Mis aga 8. mail ikkagi toimub? "Me teeme staadionilt otseülekande, väljakul lülitatakse prožektorid sisse ja kommentaatorid hakkavad toimuvat kommenteerima," rääkis klubi esindaja BBC-le. "Midagi rohkemat ma hetkel avaldada ei saa."

Praegu neljandas liigas palliv Leipzigi Lokomotiv on suure ajalooga klubi. 1903. aastal krooniti nad Saksamaa jalgpalli ajaloo esimeseks meistriks. Kokku on klubi tulnud riigi meistriks veel kahel korral (1906 ja 1913). Tõsi, toona mängiti VfB Leipzigi nime all.

