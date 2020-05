USA tippjalgpallur: meile teatati UFO-dest, kuid kedagi ei huvitanud. Inimesed on hulluks läinud

FC Toronto ründaja sõnul on ülimalt veider, et keegi ei teinud sellest välja, kui USA kaitseministeerium avaldas kolm varem salastatud videoklippi, mis näitasid Ameerika mereväelaste kokkupuudet tundmatute lendavate objektidega.

"USA valitsus teatas meile just selliseid uudiseid, kuid keegi ei pannud seda isegi tähele. See näitab, kui hullud ajad praegu on. Nad räägivad meile, et nägid UFO-sid, kuid koroonaviiruse tõttu inimesed ei hooli sellest," sõnas Altidore väljaandele Vice.

Küsimusele, kas tema ise usub UFO-sid, vastas jalgpallur: "Ma ei tea, mida arvata. Aga need videod tõestavad, et seal on midagi. Muidu poleks kõik need mereväe piloodid neid videoklippe filminud."

30-aastane Altidore veedab hetkel aega oma pere juures Torontos. USA koondises on ta pidanud 115 mängu ja löönud 42 väravat.

