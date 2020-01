USA-sse siirduv Sorga: helistan Lindperele ning uurin USA elu ja reeglite kohta

„Lendan USA-sse tõenäoliselt 15. jaanuaril. Lepingu sellise sõlmimise põhjuseks oli sealne juriidiline süsteem. Sinna jõudes alustan treeninguid kohe ikka esindusvõistkonnaga,“ tunnistas Sorga Delfi Spordile.

Sorga sõnul oli D.C. Unitedi huvi üsna pikaajaline. Flora rääkis esimesest kontaktist juba kolm kuud tagasi. Kaks ndalat tagasi läks asi konkreetseks. „Viis päeva tagasi nägin, et paberid on lõpuks käes,“ lisas Sorga.

„Mul oli ka Euroopast pakkumisi, kuid D.C. Unitedi oma oli kõige perspektiivikam. Kõik mõtlevad, et USA ei ole jalgpalliriik ning seal on ainult ameerika jalgpall, korvpall, pesapall ja jäähoki ning kõik mõtlevad ainult rahast. Tegelikult on asjad teistmoodi. Minu klubi kodumänge käib alati vaatamas 18 000 inimest. Selline asi on minu jaoks oluline. Minu karjääri seisukohast on see hea samm edasi,“ lisas ründaja.

Sorga sõnul oli variant oodata ka suveni ning püüda veelgi paremat võimalust, kuid lõpuks ei soovinud ta ameeriklaste pakkumist käest lasta.

Seni on eestlastest USA kõrgliigas mänginud ainult Joel Lindpere. Poolkaitsja pallis omal ajal New York Red Bullsis ja Chicago Fire'is. „Kindlasti helistan talle. Tahan küsida, kuidas on USA-s elu ja reeglid,“ tõdes Sorga lõbusalt.